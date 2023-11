Schlepper-Trio fasste Haftstrafen aus

Der Prozess startete bereits im September, am Dienstag fielen am Salzburger Landesgericht die ersten Urteile: Ein Angeklagter fasste eine 24-monatige Haftstrafe aus, davon 16 Monate bedingt. Der zweite Angeklagte erhielt ein Jahr bedingt, der dritte Syrer zwei Jahre unbedingt. Die Urteile sind bereits rechtskräftig. Der Prozess gegen die drei weiteren Beschuldigten wird am 5. Dezember fortgesetzt.