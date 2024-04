Salzburg erobert Europa – aller Anfang war schwer

„Während die Fans am Steher hinter uns standen, waren die Leute auf der Sitzplatztribüne immer extrem kritisch. Pausenlos haben sie auf Peter Artner hingepeckt, aber auch auf mich. Da wurde es emotionaler.“ Dass er das 1:0 erzielte und sein Team auf die Siegerstraße brachte, geriet da in den Hintergrund. Zumal Baric’ Zukunft in Salzburg plötzlich in Frage gestellt wurde.