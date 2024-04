Salzburgs Touristiker setzen auf den Almsommer

Sogar Spitzenkoch Rudi Obauer muss für die Butter Geduld aufbringen. „Der Rudi hat Glück, dass ihn meine Schwiegermutter mag. Und er kriegt manchmal ein bisserl mehr wie die anderen“, sagt Andreas Jäger. Obauer kredenzt die Muhreralm-Butter dann in seinem Haubenlokal in Werfen. Seit 1979 setzen die Obauer-Brüder Rudi und Karl dort ausschließlich auf die besten Produkte des Landes. Und: Feiern vielleicht gerade auch deshalb am 1.Mai ihr 45-jähriges Bestehen.