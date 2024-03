Gesicht von Opfer zerschnitten: „Narben bleiben“

Für seine Zivilcourage wird ein junger Pinzgauer sein Leben lang Spuren im Gesicht tragen, schildert Staatsanwalt Florian Weinkamer beim Prozess am Freitag im Salzburger Landesgericht und spricht von einem „Bild einer erschreckenden Gewaltbereitschaft“. In jener Nacht des 10. September 2023 feierten die angeklagten Jugendlichen in einer Bar in Kaprun. Der Hauptangeklagte, ein palästinensischer Flüchtling (21), traf sich spätnachts noch mit seiner Ex-Freundin. Streit gab es. Ein Pinzgauer Bruderpaar sah dies und schritt ein, was in weiterer Folge die Schlägerei mit den zwei Hauptangeklagten auslöste.