Zeller Export kehrt an seinen Ursprung zurück

Genau mit dieser kehrt er am Samstag (16.15) an seinen Ursprung zurück. Nach über zehn Jahren steht er wieder auf dem Zeller Eis. „Ich habe mich schon sehr auf die Rückkehr gefreut. Ich habe dort nicht mehr gespielt, seit ich 10 Jahre alt war. Es ist echt cool, dass ich vor meiner Familie und Freunden spielen kann“, strahlt der 23-Jährige. Der schon seit ein paar Tagen in seiner alten Heimat weilt: „Ich konnte wieder mal meinen Geburtstag hier feiern. Es ist toll, ein paar Tage zuhause zu verbringen und Mamas Küche zu genießen.“ Genießen will er auch die Atmosphäre in der KE Kelit Arena: „Ich habe gehört, dass die Stimmung bei den Eisbären richtig gut ist.“