Wie Händler gegen Online-Riesen bestehen können

„Über den Preis kann man sich nicht abheben“

Was internationale Riesen wie Amazon, Temu und Co. bewirken? „Es wird für andere Händler zunehmend schwierig, wettbewerbsfähig zu bleiben“, ist er Realist. Wie man bestehen kann? „Über den Preis kann man sich nicht abheben, aber durch Beratung, Verfügbarkeit und Sicherheit für den Kunden, ob er etwa die Produkte retournieren kann“, so Aichinger. Konsumenten, die durch die Corona-Situation überhaupt erst in der digitalen Welt landeten, sind geblieben: „Sie bestellen nach wie vor online.“