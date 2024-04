Ganz viel Sonne, Spaß und Action am Eröffnungstag

Freie Fahrt für alle

Und für die gab’s dann kein Halten mehr! Voller Vorfreude stürmten vor allem Kinder und Jugendliche lachend und kreischend die Fahrgeschäfte. Um möglichst viele Runden in Autodrom, Jules Verne Tower, Tagada, Riesenrad und Co. zu drehen, hieß es doch in der ersten Stunde wieder: „Freie Fahrt für alle!“