Currywurst & Bus: Das Leid Jesu neu interpretiert

Am Mittwoch (20.15 Uhr) feiert „Die Passion“ ihr Comeback als Neuinterpretation von Tod und Auferstehung Jesu – mit neuem Personal, neuen Liedern und an neuem Schauplatz – als Musik-Show. Inszeniert wird die Großproduktion nun in Kassel. Als Jesus wird Moderator und Sänger Ben Blümel zu sehen sein, der damit die Nachfolge von „DSDS“- Sieger Alexander Klaws antritt. Als die Anfrage kam, habe er überlegt, ob sich da jemand einen Spaß erlaube. Jetzt habe er aber „schwer Bock“. „Zuletzt habe ich eher im Privaten oder bei meinen Moderationen gesungen, da dann nur zwei oder drei Songs“, so Blümel. Seine Stimme hat er geölt, um zweieinhalb Stunden „Live-Show rocken“ zu können. Als Verräter Judas hat RTL Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht verpflichtet.