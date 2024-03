Heldenhafte Bergung bei widrigsten Bedingungen

Die Frau und ihr 68-jähriger Begleiter befanden sich bereits seit vergangenem Donnerstag auf einer mehrtägigen Skitour durch das mächtige Silvretta-Gebiet. Am Samstagvormittag sollte der Trip schließlich mit einem absoluten Highlight enden – nämlich mit der Abfahrt vom Verstancal-Tor zurück in die Schweiz, von wo aus die beiden ihre Tour gestartet hatten. Doch aus dem Vergnügen wurde schnell ein Albtraum: Bereits nach wenigen Metern kam die 58-Jährige zu Sturz und verletzte sich derart schwer am Bein, dass an eine Fortsetzung nicht mehr zu denken war.