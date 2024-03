Komponist Peter Eötvös 80-jährig gestorben

Als Eötvös 1966 sein Dirigierstudium in Köln abschloss, hatte seine Laufbahn als Komponist bereits Fahrt aufgenommen. Bereits als Student hatte Eötvös Auftragskompositionen für den Film und manch Budapester Theater geschrieben. Auch in Deutschland fand der junge Ungar alsbald Anschluss an die Neue-Musik-Szene, die damals in Köln von Karlheinz Stockhausen dominiert wurde, der ihn 1968 in sein Ensemble aufnahm. Auch arbeitete Eötvös in den 1970ern beim Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks.