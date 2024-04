Die hohen Künste im bummelwitzigen Wettstreit

Tim Breyvogel als Monsieur Jourdan liefert eine großartige Show als Möchtegern in allen Bereichen. Karola Niederhuber gibt seine Frau als Stimme der Vernunft, Otiti Engelhardt als Tochter ist die Dickköpfigkeit in Person. Mario Lopatta überzeugt als hysterischer Verliebter ebenso wie als junger Kaiser, der nur Dornbirner Dialekt spricht, Oliver Chomik als sein cooler Freund, aber auch als schneidiger Fechtmeister. Differenziert legt Franz Solar seine beiden Rollen als Philosoph und Graf Dorante an, Luisa Schwab als Baronin mit schwerer steirischer Zunge und Luiza Monteiro als pfiffiges Dienstmädchen mit sängerischen Qualitäten runden ein so spielfreudiges wie hinreißendes Ensemble ab.