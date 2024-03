Surfer aus Wallersee gerettet

Die Wasserrettung hat Samstagmittag einen Surfer aus dem Wallersee gerettet. Dem Mann war bei aufziehendem Schlechtwetter die Kraft ausgegangen. Er konnte weder das Ufer in Zell am Wallersee erreichen, noch wieder auf das Surfbrett klettern. Die Wasserrettung nahm den unverletzten, aber leicht unterkühlten Mann auf und brachten ihn an Land.