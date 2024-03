Huseyn darf weiter in Salzburg bleiben

Jugendlicher hat schon zwei Praktika hinter sich

Seit vergangenem April ist der Jugendliche zurück in Salzburg. „Er wohnt bei seiner Gastfamilie, hat auch schon zwei Praktika gemacht“, erzählt sein Wegbegleiter und Tischtennis-Funktionär Walter Windischbauer. Im kommenden Schuljahr möchte Huseyn das Polytechnikum besuchen – und danach eine Berufsausbildung in Angriff nehmen. Windischbauer: „Wir schauen, dann dass wir sein Schülervisum in eines für Berufstätige umwandeln können.“