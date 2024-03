Israel hat Waffen-Wunschliste für die US-Regierung

Der Medienbericht berief sich dabei auf zwei israelische und US-Beamte. Ihnen nach will Israel schneller Kampfflugzeuge und andere Waffensysteme von den USA bekommen. Verteidigungsminister Joav Galant habe bereits mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin telefoniert. Galant hatte sich kürzlich in einem Brief an die US-Regierung dazu verpflichtet, US-Waffen nur in Einklang mit internationalem Recht einzusetzen.