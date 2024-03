EU-Gipfel für sofortige Feuerpause im Gaza-Krieg

Waffenstillstand auch Thema bei UNO

Beim UNO-Sicherheitsrat am Freitag wird ein sofortiger Waffenstillstand ebenfalls Thema sein. In der US-Resolution geht es unter anderem auch um „laufende diplomatische Bemühungen“ dazu. „Wir haben tatsächlich eine Resolution vorgelegt, die jetzt dem Sicherheitsrat vorliegt, die eine sofortige Feuerpause verbunden mit der Freilassung der Geiseln fordert“, sagte US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Saudi-Arabien.