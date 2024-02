Westjordanland: Israel treibt Siedlungspläne voran

Smotrich träumt von „Groß-Israel“

Smotrich steht an der Spitze einer der beiden religiös-nationalistischen Parteien in der rechts-konservativen Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und lebt selbst in einer Siedlung. Der 44-Jährige hat im Vorjahr unter anderem mit folgender Aussage für internationale Entrüstung gesorgt: „So etwas wie Palästinenser gibt es nicht, weil es so etwas wie ein palästinensisches Volk nicht gibt.“ Dabei präsentierte er eine „Groß-Israel“-Karte, die auch das Westjordanland und Jordanien umfasste.