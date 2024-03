Zug mit 250 Fahrgästen fährt gegen gefällten Baum

Ein Zug mit rund 250 Fahrgästen ist in Pöcking in Oberbayern gegen einen gefällten Baum gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein Reisender mit Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Zug war nicht mehr fahrbereit.