Mit Drohne und KI zum gläsernen Makaken

Und sie schlafen in den Bäumen

Etwa: Was machen die Affen zum Beispiel in der Nacht. Wo schlafen sie? Sie schlafen doch tatsächlich in den Bäumen, das konnte anhand der Thermaldrohnenbilder bereits festgestellt werden. Oder wie schaut die Gruppendynamik aus? Man darf auf weitere Geheimnisse gespannt sein, die in Zukunft gelüftet werden. „Wir möchten aber ausdrücklich betonen, dass auch dieser neue Forschungsweg die Affen in keinster Weise beeinträchtigen wird. Sie können trotzdem ungestört wie in Freiheit leben“, betont die wissenschaftliche Leiterin Lena Pflüger, die zum Beispiel fast alle Affen kennt und deren Namen weiß.