Klagenfurter Wehren sparen und spezialisieren sich

Als erste Maßnahme wurde jetzt gemeinsam mit dem Bezirkskommandanten Gerhard Egger, also dem Chef der zehn Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, eine Neuaufteilung der zuletzt andiskutierten und kritisierten „Brandsicherheitswachdienste“ beschlossen. Es geht um die Beurteilung, Betreuung und Einsatzbereitschaft etwa im Stadttheater, im Stadion, bei Ostbucht-Events oder auch auf dem Areal der Kärntner Messen.