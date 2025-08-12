Klagenfurter Wehren sparen und spezialisieren sich

Berufs- und Freiwillige Feuerwehren in der Landeshauptstadt teilen sich die Aufgaben neu auf. Das soll weniger Überstunden für die Profis verursachen und Einsparungen für die Stadt bedeuten. Und es ist der Versuch, das Klima untereinander wieder zu verbessern.
„Das Klima ist derzeit nicht das beste“, gibt der Kommandant der Berufsfeuerwehr Herbert Schifferl zu, glaubt aber: „Wir sind auf einem guten Weg, wir müssen die Köpfe zusammenstecken“. Damit die Feuerwehren auch nicht zu einem politischen Spielball verkommen
Als erste Maßnahme wurde jetzt gemeinsam mit dem Bezirkskommandanten Gerhard Egger, also dem Chef der zehn Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, eine Neuaufteilung der zuletzt andiskutierten und kritisierten „Brandsicherheitswachdienste“ beschlossen. Es geht um die Beurteilung, Betreuung und Einsatzbereitschaft etwa im Stadttheater, im Stadion, bei Ostbucht-Events oder auch auf dem Areal der Kärntner Messen.
140 Dienste
Die Messe-Dienste, was nicht nur die Ausstellungen, sondern auch die Eishalle betrifft, werden ab Jahreswechsel von Freiwilligen übernommen. Das spart Überstunden der Berufsfeuerwehr und spült Geld in die Kassen der Freiwilligen, die dieses in Geräte und Fahrzeuge stecken können. Es geht um 140 Dienste, das sind 40 Prozent, und die Summe von 150.000 Euro.
Für jede Wehr ein Spezialgebiet
Was zusätzlich angegangen wird: Spezialisierungen. Schifferl: „Zum Beispiel die FF Wölfnitz. Sie wird mit einem kleineren Fahrzeug ausgestattet, das geländegängig und wendig ist; ideal für Waldbrände. So wie Viktring, wo ein Unimog einsatzbereit ist. St. Ruprecht ist spezialisiert auf Wasserversorgung, die Hauptwache auf Atemschutz.“
Spezialisierungen seien nötig, weil immer mehr Herausforderungen warten; neben der Brandbekämpfung. „Hochwasser, Unwetter, Tierrettungen, um nur ein paar zu nennen“, sagt Bürgermeister Christian Scheider, der das Prinzip der Freiwilligen Wehren preist: „Alles andere wäre unfinanzierbar. Und undenkbar, weil die Wehren für Klagenfurt und die Bevölkerung insgesamt wichtig sind.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.