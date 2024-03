Vorarlberg zahlt 274 Millionen Euro für „Rhesi“

Das Land Vorarlberg wird sich über einen Zeitraum von 25 Jahren mit rund 274 Millionen Euro am Hochwasserschutzprojekt „Rhesi“ („Rhein Erholung Sicherheit“) beteiligen. Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag eine entsprechende 15a-Vereinbarung mit dem Bund beschlossen, wie die Landespressestelle am Mittwoch informierte. Auf einen gemeinsamen Finanzierungsschlüssel hatten sich Bund und Land bereits im vergangenen Jahr geeinigt.