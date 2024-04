Hitlergruß brachte Rentner vor Gericht

Verteidiger Clemens Achammer erläutert: „Mein Mandant war 15 Jahre lang in Führungsposition, ein aktiver Mensch. Seit dem Unfall verträgt er Alkohol auch in geringsten Mengen nicht mehr.“ Sein Mandant habe absolut nichts mit Nationalsozialismus am Hut. Der Senat ist am Ende anderer Meinung. Das nicht rechtskräftige Urteil: Sechs Monate Haft auf Bewährung.