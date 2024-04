Kollision zwischen E-Biker und Auto in Meiningen

Eine 59-jährige Frau aus Appenzell in der Schweiz war am Montag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Meininger Straße (L52) in Rankweil in Fahrtrichtung Meiningen unterwegs. Am parallel zur Straße verlaufenden Radweg war ein 69 Jahre alter E-Biker in die selbe Richtung unterwegs.