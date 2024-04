Keine Lizenz für Salzburg – Imst patzt in Kufstein

Sportlich hui – lizenztechnisch pfui! Nach dem 5:1-Auswärtssieg in Rankweil kam am Montag der Niederschlag. Auch in der zweiten Instanz hat Austria Salzburg vom Senat 5 der Bundesliga die Zulassung für die 2. Liga nicht bekommen. Jetzt hilft nur mehr der Weg zum ständig Neutralen Schiedsgericht. Jetzt wäre der Weg wohl für die Imster frei, haben die Lizenz für die Bundesliga erhalten, allerdings verlor man in Kufstein mit 1:2. Somit rückt der zweite Platz wieder in weite Ferne. Wir haben den Spieltag der Regionalliga West noch einmal zusammengefasst.