Bahnhofsneubau: Nun wurde endlich unterschrieben

Wieder eine Hürde genommen: Das Land Vorarlberg, die Stadt Bregenz sowie die ÖBB haben am Dienstag vier Vereinbarungen zur weiteren Vorgangsweise beim geplanten Bahnhofsneubau in Bregenz unterfertigt. Die Unterzeichner sprachen von einem „großen Schritt“, gaben aber auch zu, dass es bis zum tatsächlichen Bau noch viele Fragen zu klären gelte. So werden die genauen Kosten und der Zeithorizont erst nach weiteren Planungsschritten feststehen.