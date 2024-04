Versuchte Erpressung mit Nacktfotos

Außergerichtliche Lösung mit Geldbuße

Auf die Frage von Richter Marco Mazzia nach den Beweggründen des Angeklagten, der in seinem Job 2200 Euro verdient, hat dieser mehrere Varianten zu bieten. Diese reichen vom schlichten „Nervenkitzel“ über „einfach nur Penisse sehen wollen“ bis hin zu „eine Lektion erteilen, dass man solche Sachen nicht verschicken sollte.“ Was für den Herrn Rat in Summe auch recht widersprüchlich klingt.

Da „Lisa“ unbescholten ist und die jüngste Tat beim Versuch blieb, appelliert die Verteidigung auf eine außergerichtliche Lösung. Doch Staatsanwältin Milena Fink bleibt hart und lehnt die Diversion aufgrund „keiner geringen Schuld“ ab. Der Richter entscheidet sich am Ende doch für eine außergerichtliche Lösung und verhängt über den Delinquenten eine Geldbuße in Höhe von 3000 Euro.