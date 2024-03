Wildem Abflug folgte Triumph im kleinen Finale

Sehr zur Freude der Vorarlberger Teilnehmer, die in der Qualifikation ordentlich aufzeigen konnten. So musste sich die Oberländerin Leonie Lussnig nur Veronika Redder (D) geschlagen geben und belegte Rang zwei. Bei den Herren erzielte der Kärntner Moritz Optenik Bestzeit, mit dem Montafoner Simon Fleisch (3.), dem Oberländer Nicolas Lussnig (4.) und dem Klostertaler Claudio Andreatta fuhren gleich drei VSV-Athleten in die Top-10. Doch so gut es in der Quali klappte , so enttäuschend liefen dann die Heats: Sowohl Lussnig als auch Andreatta scheiterten als Laufdritte in ihren Achtelfinals, für Fleisch kam dann im Viertefinale das Aus.