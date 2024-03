Krebspatientin (14) tot: Tumor nur „ausgependelt“

Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen Arzt in Kärnten. Der Mediziner soll eine 14-jährige Krebspatientin extrem alternativ behandelt haben. „Er pendelte, sagte, der Tumor sei nichts Schlimmes“, behauptet der Vater des Mädchens, das wenige Monate später an Krebs starb. Dürfen Mediziner so arbeiten?