Blick zurück zur Ehefrau – dann schwer gestürzt

Schrecklicher Freizeitunfall in Osttirol: Weil er sich kurz umdrehte, um nach seiner Ehefrau zu schauen, kam ein 69-jähriger Radfahrer vom Weg ab und folglich zu Sturz. Dabei zog sich der Mann derart schwere Verletzungen zu, dass er mit dem nachalarmierten Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden musste.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am Freitag um die Mittagszeit im Gemeindegebiet von Abfaltersbach. Der 69-jährige Italiener sei mit seiner Ehefrau auf dem Drauradweg in Richtung Lienz unterwegs gewesen.
Vom Radweg abgekommen
„Auf einem geraden und flach verlaufenden Teilstück des Radweges blickte der Mann dann kurz zurück zu seiner Frau, woraufhin er links von der Fahrbahn abkam und stürzte“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Seine Frau leistete umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.
Die Polizei
Mit Notarzthelikopter in Klinik
Die Gattin habe sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Von der ersteintreffenden Rettung und dem Notarzt wurde der 69-Jährige schließlich erstversorgt. „Aufgrund der schweren Verletzungen musste er letztlich mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden“, so die Ermittler abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.