Blick zurück zur Ehefrau – dann schwer gestürzt

Schrecklicher Freizeitunfall in Osttirol: Weil er sich kurz umdrehte, um nach seiner Ehefrau zu schauen, kam ein 69-jähriger Radfahrer vom Weg ab und folglich zu Sturz. Dabei zog sich der Mann derart schwere Verletzungen zu, dass er mit dem nachalarmierten Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden musste.