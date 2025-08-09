Neuer Wanderführer: Routen, Radwege & Einkehrtipps

Eine neue Wanderfibel und ein Wanderpass sollen Sport und die Kulinarik der Region Mittelkärnten in den Vordergrund heben – es gibt tolle Preise zu gewinnen.
Die „Wanderfibel mit Einkehr und Naturerlebnissen“ soll Wanderern die Region Feldkirchen, Teile Mittelkärntens und den Ossiacher See schmackhaft machen. Entstanden ist das Werk aus der Feder von Robert Graimann, Schriftsteller und Vorsitzender der Naturfreunde Feldkirchen: „Dabei wurden Routen gewählt, die die Vorzüge der Landschaft, die Einkehrmöglichkeiten und besondere Erlebnismomente am besten darstellen.“
Neben 33 verschiedenen Wanderrouten gibt es drei Radtouren. Es gibt außerdem auch 40 Einkehrtipps, die zudem als Kontrollstellen für eine besondere Aktion gelten. Denn bis Oktober 2028 können Wanderer beim Absolvieren der einzelnen Routen in den Hütten und Restaurants Punkte sammeln und erhalten dabei Leistungsnadeln.
Punkte sammeln und Preise gewinnen
„Solche Aktionen haben eine hohe Eigendynamik, wobei wir mit tausenden Bewegungsfreudigen jährlich rechnen müssen. Dazu gibt es jährlich ein großes Wanderevent mit Ehrungen, wie heuer im Rahmen des ,Weingartentrails’ am 19. Oktober, im Bereich Feldkirchen, Burg Glanegg, Maltschacher See und Pollenitz“, sagt Graimann.
Am Ende des Aktionszeitraumes warten auf die Teilnehmer Wanderurlaube und andere Preise. Die Wanderfibel samt Pass ist über den Verlag PR Creative um 15 Euro erhältlich.
