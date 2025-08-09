Neuer Wanderführer: Routen, Radwege & Einkehrtipps

Neben 33 verschiedenen Wanderrouten gibt es drei Radtouren. Es gibt außerdem auch 40 Einkehrtipps, die zudem als Kontrollstellen für eine besondere Aktion gelten. Denn bis Oktober 2028 können Wanderer beim Absolvieren der einzelnen Routen in den Hütten und Restaurants Punkte sammeln und erhalten dabei Leistungsnadeln.