NÖ-Klinken als Pulverfass: Lunte brennt bereits!

Zum Schlagabtausch um die Landesgesundheitsagentur (LGA) wird es am Donnerstagnachmittag im Landtag kommen. In der „Krone“ gehen sich die Parteien schon vorab an die Gurgel. Es geht um Ärztemangel, Doppelzüngigkeit, aufgeblähte Verwaltung – und ein schwarzes Loch.