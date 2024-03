Kampfansage an das große „Gesundheitsdebakel“

Die Turbulenzen in heimischen Krankenhäusern hinterlassen Spuren in der Landespolitik. Kurz vor dem Aus der Geburtenstation in Waidhofen an der Ybbs am 24. März und nach der Ankündigung von Einschränkungen an der HNO-Abteilung in Mistelbach, fragt die SPÖ morgen im Landtag: „Welche Spitalsabteilung schließt als nächstes?“