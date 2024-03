Kampf an vielen Fronten: Polizeikräfte am Limit!

Überstunden sind aber nur „Spitze des Eisbergs“

Mit den Überstunden ist aber noch nicht das ganze Ausmaß der Mehrarbeit in der Exekutive erfasst. Was in der Überstundenstatistik keinen Niederschlag findet, aber über die geregelte Normalarbeitszeit hinausgeht, sind die berüchtigten Journaldienststunden. Diese fallen für Beamte im sogenannten Wechseldienst an. Rechnet man diese mit den Überstunden zusammen, kommt man auf mehr als 10 Millionen Stunden, die Österreichs Polizisten außerhalb ihrer „Normalarbeitszeit“ leisten. Ausreichend Zeit für die Liebsten bleibt da also nur in den seltensten Fällen.