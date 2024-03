Die Zecken liegen schon auf der Lauer nach Opfern

Zahlen variieren stark

Die Zahl der Zeckenimpfungen war in den vergangenen Jahren in Oberösterreich sehr wechselhaft. 2018 waren es nur 12.613, ein Jahr später hingegen 21.059. In den Pandemiejahren gab es dann deutlich niedrigere Zahlen, während sie 2022 auf 14.407 und 2023 auf 16.199 stiegen. Heuer ließen sich bisher erst 1654 Personen schützen – Auffrischungen und Erstimmunisierungen. „Die Impfung ist der sicherste Schutz gegen FSME, besonders in Hochrisikogebieten wie in unserem Bundesland“, betont Landesrätin Haberlander.