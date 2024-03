Gas aus Molln soll zumindest zehn Jahre fließen

Nur eine Bohrung heuer geplant – nicht in Molln

Im Sommer ist Ruhepause für die Vegetation, im Hintergrund laufen die Anträge, um ab Herbst wieder bohren zu dürfen. „Vier bis fünf weitere Bohrlöcher werden nötig sein“, so Seywald. Allerdings wird in Molln aller Voraussicht nach erst 2025 wieder der Bohrturm aufgebaut, denn heuer hat ADX nur noch eine Bohrung am Plan: entweder in Sankt Georgen im Attergau oder in Straßwalchen.