Ländle-Rohdiamant wechselt zu Red Bull Salzburg

„Das Ziel ist es, nicht nur dabei zu sein und eine Pflicht zu erfüllen. Nein, wir wollen auch im Frauenfußball Spielerinnen entwickeln und auf lange Sicht erfolgreich sein“, sagte der damalige Red Bull Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund, als die „Bullen“ am 24. November 2022 ihren Einstieg in den Frauenfußball bekanntgaben. „Wir wollen Talente Schritt für Schritt von der Breite an die Spitze führen und das Projekt zugleich auf einer gesunden Basis wachsen lassen. Dabei setzen wir unsere Philosophie analog zu jener der Burschen in der Red Bull Fußball Akademie fort, wo wir herausragende Erfahrungen gemacht haben.“