14-jährige Julie begeisterte im Altacher Kasten

„Der Abschied von Charlotte Voll war für uns alle ein emotionaler Moment“, erklärte Altach-Coach Bernhard Summer. „Sie war einfach ein fixer Bestandteil unseres Teams, das in der vergangenen Saison sehr viel erreicht hat.“ Die 24-jährige Torfrau hatte der Mannschaft am vergangenen Dienstag vor dem Training mitgeteilt, dass sie zu Bayer Leverkusen in die deutsche Bundesliga wechseln wird - dort ist sie bereits angekommen und fährt am Montag mit den Rheinländern ins Trainingslager in die Niederlande.