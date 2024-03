Nach Hangrutsch ist neuer Radweg wieder Baustelle

Rund 950.000 Euro kostete die Errichtung des 1,2 Kilometer langen Geh- und Radweges in Zell am Pettenfirst. Im Spätherbst des Vorjahres konnten die ersten Radfahrer schon auf dem schmalen Streifen neben der B 143 in die Pedale treten. Jetzt rollen auf der völlig zerstörten Radroute wieder die Bagger.