„Bestätigung ist kein Landwirte-Nachweis“

Wurde das Saalfeldener Hinterlehen Gut tatsächlich an einen Landwirt verkauft oder nicht? Diese Frage ist wichtig, weil landwirtschaftliche Flächen nur an Bauern veräußert werden dürfen. Grünlandspekulation von Investoren, die die Flächen dann in Bauland umwidmen lassen wollen, soll damit ein Riegel vorgeschoben werden.