Vier Räuber in Haft, drei sind Oberösterreicher

Vierter Verdächtiger wurde in Hotel in Vöcklabruck aufgespürt

Polizisten aus Vöcklabruck spürten den Mann in einem Hotel in Vöcklabruck auf. Nach Verlassen des Hotels nahmen die Polizisten den Mann kurze Zeit später in seinem Fahrzeug an einer Tankstelle in Vöcklabruck fest. Es handelt sich um einen 28-jährigen Oberösterreicher. Der 28-Jährige hatte Suchtgift und eine Schreckschusspistole bei sich. Alle drei Festgenommenen verweigerten die Aussage und befinden sich in der Justizanstalt Salzburg