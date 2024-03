Keine Hypothek | Wichtigste Lehre

Wichtigste Lehre. Interessant, wie jene beiden Herren, die am kommenden Sonntag in Salzburg in der Bürgermeister-Stichwahl gegeneinander antreten, miteinander umgehen. Im Bischofberger-Doppelinterview mit Bernhard Auinger von der SPÖ und Kay-Michael Dankl von der KPÖplus heute in der „Krone“ wird deutlich: Da kämpfen zwei auf Augenhöhe und mit Respekt gegeneinander. Conny Bischofberger schildert dabei auch, wie die beiden einander begrüßen – „grad, dass sie einander nicht in die Arme fallen“. Ja, man sieht am Salzburger Ergebnis aus der Vorwoche, dass es sich für Politiker auszahlen kann, nicht ständig in den Schmutzkübel zu greifen. Einander nicht Dauerschlachten unter der Gürtellinie zu liefern. Auch im härtesten Kampf anständig miteinander umgehen und erfolgreich sein – die vermutlich wichtigste Lehre aus Salzburg.