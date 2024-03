Wer von Ihnen ist der bessere Bürgermeister?

„Natürlich“ ist es für den KPÖ-Star okay, wenn das rot-dunkelrote Doppelinterview oben „in Bernhards Büro“ stattfindet, also mit Heimvorteil für den Wahlsieger. Auinger lag bei der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag mit 821 Stimmen knapp vorne. Dann sitzen mir die zwei freundlichen Brillenträger gegenüber, jeder für sich eine große Hürde für die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler. Fragt sich nur, über welchen Schatten diese bei der Stichwahl am kommenden Sonntag eher springen. Denn einer wird gewinnen.