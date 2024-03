Kärntens Feuerwehren schnallen sich die Ski an!

An der „Saugstelle“ der Katschberger Feuerwehr gab’s nicht nur Après-Ski-Musik und offenes Bier aus Hydranten gezapft, sondern auch heiße Schweinsbratensemmeln und Bauernkrapfen. Am Nagelstock lernten einander die Kameraden aus dem Bundesland kennen. Das Nageln gewann Abschnittsfeuerwehr-Kommandant Josef Heiß aus Rennweg. „Eine tolle Veranstaltung!“, so Bergbahnenchef Josef Bogensperger.