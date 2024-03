Deprimierte Verhütungsmittel, gehetzte Häsinnen

Die eine Hälfte der Bevölkerung kann schwanger werden, die andere bestimmt darüber, ob diese Schwangerschaft in Mutterschaft mündet – oder ist das doch nicht ganz so? Es sind Fragen wie diese, die Regisseurin Barbara Herold von dieheroldfliri.at am Donnerstagabend im Alten Hallenbad in Feldkirch stellte.