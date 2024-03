Wenn erkämpfte Rechte ins Wanken geraten

Dass in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts das Recht von Frauen, über das eigene Leben zu entscheiden, wieder ins Wanken geraten ist, empfanden viele als Backlash. Waren all die Kämpfe bis zu den 70er-Jahren umsonst? War die Emanzipation nicht schon so weit gediehen, dass Rückschritte eigentlich nicht mehr denkbar waren? Es schien zumindest so. Bis in den USA das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wieder beschnitten wurde. Auch für Regisseurin Barbara Herold von dieheroldfliri.at ist diese Entwicklung beängstigend. „Viele meinen, die Gleichstellung von Frauen sei ohnehin schon erzielt. Doch leider ist sie stets in Gefahr.“