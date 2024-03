„Egal gegen wen, wir wollen den ersten Heimsieg“

Schlüsselspielerin Van der Vliet

Bis auf die langzeitverletzten Tamara Saric (Syndesmoseband) und Chiara Dünser (Meniskus) sind alle an Bord. Carina Brunold wird am Samstag gegen Sturm ihr Bundesliga-Debüt in der Startelf geben. In Emily van der Vliet sieht Stocker eine Schlüsselspielerin. „Sie pendelt im Mittelfeld zwischen sechs und acht, hält das Zentrum zusammen.“