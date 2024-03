Serbe drohte in Volksschule mit einem Amoklauf

Drohung mit Müllzange

Als er den Direktor der Schule sieht, schnappt er sich eine Müllzange und droht auch ihm. Kurz darauf wird der 15-Jährige von der Polizei verhaftet und auf den Posten gebracht. Eine betroffene Lehrerin erinnert sich: „Der schrie draußen herum. Er war mehr als nur in Rage. Er befand sich in einem regelrechten Aggressionstaumel.“ Worauf der Angeklagte meint, er habe unter Medikamenteneinfluss gestanden. „Aber das, was ich getan habe, war nicht in Ordnung.“ Das rechtskräftige Urteil: 1440 Euro teilbedingte Geldstrafe. Der Ex-Freundin spricht die Frau Rat 1500 Euro Teilschmerzengeld zu. CD