Deutscher Verkehrsminister will „Osterfrieden“

90.000 Passagiere von Lufthansa-Streik betroffen

In den vergangenen Tagen kamen in Deutschland große Teile des Reiseverkehrs auf der Schiene und in der Luft zum Erliegen. Der Streik bei der Deutschen Bahn war am Dienstag, am heutigen Donnerstag waren etwa 90.000 Menschen von den Ausständen Sicherheitspersonals an den Flughäfen betroffen (siehe Video oben). Darunter waren die Standorte Berlin, Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden sowie Köln/Bonn.