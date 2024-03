Deutsche Bahn zieht wieder vor Gericht

Wie berichtet, hatte die GDL am Sonntagabend zum sechsten Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt aufgerufen. Der Streik beginnt im Personenverkehr am Dienstag um 2 Uhr und dauert 24 Stunden, im Güterverkehr soll der Streik bereits am Montag um 18 Uhr beginnen.