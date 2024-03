Lufthansa-Kabinenpersonal streikt jetzt in München

Das Lufthansa-Kabinenpersonal hat seinen Streik am Mittwoch fortgesetzt: Am Flughafen München legten Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa und der Lufthansa Cityline um 4 Uhr die Arbeit nieder. Die Kabinengewerkschaft Ufo will bis Mittwochabend um 23 Uhr alle Lufthansa-Abflüge in München bestreiken lassen. Nach Einschätzung der Fluggesellschaft werden 50.000 Fluggästen nicht abheben können.