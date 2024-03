„Die Bachelors“: Wer bekommt die letzten Rosen?

Das Abenteuer „Die Bachelors“ neigt sich dem Ende zu – und damit gleichzeitig dem Höhepunkt. Denn: Die letzten Entscheidungen stehen an. „Katja oder Rebecca?“, heißt es für Dennis, „Eva oder Larissa?“, für Sebastian. Welche Frauen halten am Ende die begehrte letzte Rose in der Hand - und werden sie sie überhaupt annehmen?